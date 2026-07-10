Ολυμπιακός: Το τρομερό βίντεο του Μιλουτίνοφ για την ανανέωση του Παπανικολάου
Ο Κώστας Παπανικολάου θα παραμείνει για... πάντα στον Ολυμπιακό μετά την νέα ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα δύο χρόνια, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ!
Ο Σέρβος σέντερ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κολλητό του φίλο και αρχηγό του Ολυμπιακού μέσω των social media.
Συγκεκριμένα «ανέβασε» ένα τρυφερό... ενσταντανέ τους, έγραψε στα ελληνικά «δεν μπορείς χωρίς εμένα» και με μουσική υπόκρουση το «Για πάντα μαζί» του Γιάννη Πάριου!
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