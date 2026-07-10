Η τρομερή σχέση του Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον Κώστα Παπανικολάου αποτυπώθηκαν στην ανάρτηση του Σέρβου σέντερ για την ανανέωση του αρχηγού του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Παπανικολάου θα παραμείνει για... πάντα στον Ολυμπιακό μετά την νέα ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα δύο χρόνια, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ!

Ο Σέρβος σέντερ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κολλητό του φίλο και αρχηγό του Ολυμπιακού μέσω των social media.

Συγκεκριμένα «ανέβασε» ένα τρυφερό... ενσταντανέ τους, έγραψε στα ελληνικά «δεν μπορείς χωρίς εμένα» και με μουσική υπόκρουση το «Για πάντα μαζί» του Γιάννη Πάριου!