Ο Χάρισον Μπαρνς βρέθηκε στη Βαρκελώνη και σκόραρε στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Οι παίκτες του NBA απολαμβάνουν τις διακοπές τους και ένας από αυτούς που έπαιξε μέχρι το φινάλε (τελικούς) είναι ο Χάρισον Μπαρνς. Ο σταρ των Σπερς, αποφάσισε να περάσει λίγες μέρες στην Ισπανία και συγκεκριμένα τη Βαρκελώνη.

Ο 34χρονος φόργουορντ, έκανε μία ξενάγηση στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα, ωστόσο φρόντισε να πάει και στο μπασκετικό γήπεδο της ομάδας, το «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Η Μπαρτσελόνα ανέβασε ένα βίντεο στα social media, με τον Μπαρνς να φοράει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και να σκοράρει σε σουτ από τη μεσαία γραμμή του γηπέδου.