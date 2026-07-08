Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει την αναζήτηση του νέου προπονητή της ενόψει της επόμενης σεζόν, με μεγάλα ονόματα να είναι στη λίστα της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης του νέου προπονητή της ενόψει της επόμενης σεζόν, εξετάζοντας διαφορετικές επιλογές για τον πάγκο της.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα στη λίστα των Καταλανών βρίσκονται ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο Εργκίν Άταμαν και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ενώ ένα ακόμη όνομα που έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος είναι εκείνο του Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο Ιταλός τεχνικός έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από μία σεζόν στον πάγκο της.

Για τον έμπειρο Ιταλό προπονητή, το ενδεχόμενο να αναλάβει την Μπαρτσελόνα μετά τη θητεία του στη Ρεάλ δεν αποτελεί εμπόδιο. Αντίθετα, θα του έδινε την ευκαιρία να επιστρέψει άμεσα στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague και να αποδείξει ότι η απόφαση των Μαδριλένων να τον αποδεσμεύσουν ήταν λανθασμένη.