Γιαννακόπουλος: «Έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε με ανάρτησή του σχετικά με το ρόστερ του Παναθηναϊκού και τόνισε ότι δεν γνωρίζει πώς θα χωρέσει ο Νίκολα Γιόκιτς την επόμενη σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προαννήγειλε την συνέντευξή του στους «Euro Insiders» με μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία αναφέρθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι στον Ολυμπιακό έχουν χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά ενόψει του καλοκαιριού του 2026 δεν ξέρει πώς θα χορέσει στο ρόστερ ο... Νίκολα Γιόκιτς!

«Εξηγώντας στους φίλους μου από το Εuro Insiders ότι, ναι, πιστεύω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ δυνατό, αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρέσει ο Γιόκιτς του χρόνου!», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.