Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμίρ Κόφεϊ.

Σε μία εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμίρ Κόφεϊ, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ, αγωνίστηκε για έξι χρόνια στους Κλίπερς και μετά από ένα πέρασμα από τους Μπακς, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν στους Σανς. Με την ομάδα του Φοίνιξ, είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ ανά 10.7 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ Αμίρ Κόφεϊ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Ο Κόφεϊ (29 ετών, 2,01 μ.) εντάσσεται στη Χάποελ έχοντας συμπληρώσει επτά σεζόν στο NBA, όπου αγωνίστηκε με τις Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks και Phoenix Suns. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, απέκτησε σημαντικές εμπειρίες και καθιερώθηκε ως ένας αξιόπιστος και πολυδιάστατος φόργουορντ».