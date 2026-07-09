Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαβόν Σιλντς για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μετά από έξι χρόνια στην Ιταλία και την Αρμάνι Μιλάνο, ο Σαβόν Σιλντς, είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Σιλντς την περασμένη σεζόν στη EuroLeague είχε μέσο όρο 12.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 26.9 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο Σαβόν Σιλντς στη Φενέρμπαχτσε! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανοδανoύ φόργουορντ Σαβόν Σιλντς (2,01 μ., γεννημένος το 1994), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, προερχόμενος από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο Σιλντς γεννήθηκε το 1994 στο Όβερλαντ Παρκ του Κάνσας και αγωνίστηκε στο NCAA με το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα από το 2012 έως το 2016. Μετά την αποφοίτησή του έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη γερμανική Φράπορτ Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης, ενώ τον Απρίλιο του 2017 μετακόμισε στην ιταλική Ακουίλα Τρέντο. Τη σεζόν 2018-19 φόρεσε τη φανέλα της ισπανικής Μπασκόνια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας τη σεζόν 2019-20. Το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, όπου έγραψε μία σπουδαία εξαετία γεμάτη επιτυχίες. Με την Αρμάνι πανηγύρισε συνολικά δέκα τίτλους: τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας (2022, 2023, 2024, 2026), τρία Κύπελλα Ιταλίας (2021, 2022, 2026) και τρία Σούπερ Καπ (2020, 2024, 2025). Παράλληλα, αναδείχθηκε δύο φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της EuroLeague (2021 και 2022). Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 12,8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Δανίας. Η Φενέρμπαχτσε ευχήθηκε η συνεργασία να αποδειχθεί επιτυχημένη και καλωσόρισε τον Σιλντς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει στις επιτυχίες της ομάδας από τη σεζόν 2026-27 και έπειτα».