Ο Σαβόν Σιλντς αποτελεί επίσημα παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Αρμάνι Μιλάνο μετά τη συμφωνία με τον Ντάριους Τόμπσον, έλυσε τη συνεργασία της με έναν παίκτη της ομάδας. Πρόκειται για τον Σαβόν Σιλντς, ο οποίος μετά από έξι χρόνια, θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο έμπειρος φόργουορντ, την περασμένη σεζόν στη EuroLeague είχε μέσο όρο 12.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά 26.9 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο

«Από πού να ξεκινήσει κανείς για τον Σαβόν Σιλντς;

Έξι σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας στη EuroLeague, δέκα τίτλοι, ένα πρωτάθλημα Ιταλίας ως MVP, μία συμμετοχή σε Final Four, δύσκολες στιγμές με δύο σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Το ιδανικό φινάλε ήρθε με την κατάκτηση του τρεμπλ και το θερμό χειροκρότημα στο Άρκο ντέλα Πάτσε.

Κάθε σπουδαία ιστορία κάποτε ολοκληρώνεται. Η ιστορία του Σαβόν Σιλντς, όμως, θα συνεχίσει να ζει και πέρα από το τέλος της παρουσίας του στο Μιλάνο, καθώς ο χρόνος δεν πρόκειται να τη σβήσει.

Η Αρμάνι Μιλάνο τον ευχαριστεί για όλα όσα πρόσφερε και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».