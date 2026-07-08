Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μία πολύ σημαντική μεταγραφή, με τον Ζακ ΛεΝτέι.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά από μία χρονιά όπου έφτασε μέχρι τα playoffs της EuroLeague, θέλει να χτίσει ένα δυνατό ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως όλα δείχνουν, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Ζακ ΛεΝτέι και να ενισχύσει τη front line της.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ, γράφανε για ενδιαφέρον της Χάποελ, αλλά και της Παρτίζαν για τον Αμερικανό ψηλό. Με βάση το ρεπορτάζ του «BasketNews», ο σύλλογος από το Τελ Αβίβ, είναι αυτός που έχει φτάσει πολύ κοντά στο deal με τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ΛεΝτέι είχε στη EuroLeague μέσο όρο 13.1 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.