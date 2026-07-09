Ολυμπιακός: Παράταση στο θέμα Κόρι Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός μετά τη μεταγραφή και την ανακοίνωση του Γιαν Μοντέρο, έχει μπροστά του τις υποθέσεις ανανεώσεων στην ομάδα. Ένα θέμα που είναι ανοιχτό, είναι με τον Κόρι Τζόσεφ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta, ο Καναδός με την πλευρά του Ολυμπιακού, συμφώνησαν να επεκτείνουν το deadline ως τις 15 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, πράγμα που σημαίνει ότι η οριστική απόφαση για την παραμονή του, θα πάρει λίγες μέρες παραπάνω.
Οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων», αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, φαίνονται θετικοί στο ενδεχόμενο να συνεχίσει ο Τζόσεφ στην ομάδα, όμως θα χρειαστούν λίγες μέρες παραπάνω, για να παρθεί η τελική απόφαση. Όλα θα κριθούν, στο αγωνιστικό πλάνο της επόμενης ημέρας.
Ο 34χρονος βετεράνος γκαρντ, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα τους τελευταίους μήνες, έχοντας τον ρόλο του δεύτερου point guard, πίσω από τον Τόμας Ουόκαπ.
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