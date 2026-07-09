Αντώνης Καλκαβούρας και Παναγιώτης Ραμαντάνης ανέλυσαν στο Gazz Floor by Novibet τα δεδομένα γύρω από τον Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό.

Τα δεδομένα γύρω από το θέμα με τον Κόρι Τζόζεφ που πανηγύρισε Euroleague και πρωτάθλημα Ελλάδος ανέλυσαν οι Αντώνης Καλκαβούρας και Παναγιώτης Ραμαντάνης στο Gazz Floor by Novibet.

Ο Καλκαβούρας τόνισε πως η κρίσιμη ημερομηνία για να αποφασιστεί αν θα τον κρατήσουν οι Πειραιώτες στο ρόστερ τους είναι η αυριανή, ενώ πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να τον κρατήσει σαν 4ο και στάθηκε στη συνεισφορά του.

Ο Ραμαντάνης είπε από την πλευρά του: «Mε την εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στο "ναι", δηλαδή να παραμείνει στον Ολυμπιακός».

O Tζόζεφ μίλησε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα το προηγούμενο διάστημα και του είπε ότι τον θέλει να μείνει στην ομάδα.

Δείτε τα όσα είπαν