O Zαν Μοντέρο έχει αρχίσει να μπαίνει ήδη σε κλίμα Ολυμπιακού.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από τις 8 Ιούλη και θα δώσει ποιότητα στη γραμμή των γκαρντ, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή για τις αντίπαλες ομάδες.

Ο Δομινικανός έδειξε ξανά τη χαρά του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, κάτι που φάνηκε και από το video της ΚΑΕ. Έστειλέ μήνυμα προς τον κόσμο των Πειραιωτών και μάλιστα τραγούδησε ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ερυθρόλευκης κερκίδας, το «είσαι στο μυαλό».

«Τι κάνετε οπαδοί του Ολυμπιακού είμαι ο Ζαν Μοντέρο και βρίσκομαι εδώ για να σας πω πως είμαι ενθουσιασμένος που εντάχθηκα στην ομάδα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους όσους μου έχουν στείλει μηνυμα σήμερα το πρωί. Θέλω να πω επίσης ευχαριστώ στην ομάδα που μου έδωσε αυτή την σπουδαία ευκαιρία να συναγωνιστώ με αυτή τη φανέλα μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς της. Τι άλλο μπορώ να πω.. είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό», ανέφερε.