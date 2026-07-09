Μοντέρο: Τραγούδησε «είσαι στο μυαλό» και αποθέωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού
Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από τις 8 Ιούλη και θα δώσει ποιότητα στη γραμμή των γκαρντ, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή για τις αντίπαλες ομάδες.
Ο Δομινικανός έδειξε ξανά τη χαρά του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, κάτι που φάνηκε και από το video της ΚΑΕ. Έστειλέ μήνυμα προς τον κόσμο των Πειραιωτών και μάλιστα τραγούδησε ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ερυθρόλευκης κερκίδας, το «είσαι στο μυαλό».
«Τι κάνετε οπαδοί του Ολυμπιακού είμαι ο Ζαν Μοντέρο και βρίσκομαι εδώ για να σας πω πως είμαι ενθουσιασμένος που εντάχθηκα στην ομάδα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους όσους μου έχουν στείλει μηνυμα σήμερα το πρωί. Θέλω να πω επίσης ευχαριστώ στην ομάδα που μου έδωσε αυτή την σπουδαία ευκαιρία να συναγωνιστώ με αυτή τη φανέλα μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς της. Τι άλλο μπορώ να πω.. είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό», ανέφερε.
Kalimera είπαμε; Δεν είπαμε… 😉☕️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 9, 2026
Θα πούμε; Φυσικά! Και όχι μόνο… Θα πούμε και ένα τραγούδι ή πιο σωστά με ένα σύνθημα. 🎶
Όχι από εμάς, αλλά από τον Jean Montero! ❤️🤍
📩 Check out the video… You've got a message!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/fLtDhHt6Su
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.