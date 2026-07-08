Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ένα tweet για τη νέα εμφάνιση του Ολυμπιακού, η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη (08/07).

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, αλλά παρουσίασε και τη νέα του «ερυθρόλευκη» εμφάνιση, για τη σεζόν 2026-2027. Ο Εβάν Φουρνιέ, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, έκανε ένα tweet σχετικά με τη νέα φανέλα.

Ο Γάλλος γκαρντ, ρώτησε τους φίλους του Ολυμπιακού, το πως τους φάνηκε η εμφάνιση. Αρκετοί δεν έμειναν χαρούμενοι και ο Φουρνιέ έκανε ένα retweet, στο οποίο έγραψε: «Δεν είστε με τίποτα ικανοποιημένοι».

Το tweet του Φουρνιέ