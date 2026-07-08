Φουρνιέ: Το tweet για τη νέα εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός όχι μόνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, αλλά παρουσίασε και τη νέα του «ερυθρόλευκη» εμφάνιση, για τη σεζόν 2026-2027. Ο Εβάν Φουρνιέ, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, έκανε ένα tweet σχετικά με τη νέα φανέλα.
Ο Γάλλος γκαρντ, ρώτησε τους φίλους του Ολυμπιακού, το πως τους φάνηκε η εμφάνιση. Αρκετοί δεν έμειναν χαρούμενοι και ο Φουρνιέ έκανε ένα retweet, στο οποίο έγραψε: «Δεν είστε με τίποτα ικανοποιημένοι».
Το tweet του Φουρνιέ
Yall just never satisfied huh lol https://t.co/5T17DnUdpi— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 8, 2026
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