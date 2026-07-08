Γιαμπουσέλε: Το video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γάλλο φόργουορντ/σέντερ
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί με κάθε επισημότητα από την Τετάρτη (8/7) τον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί την 4η μεταγραφή των «πρασίνων» αν και έχει ανακοινωθεί μόλις άλλη μία και δη αυτή του Μουστάφα Φαλ. Παρόλα αυτά είναι δεδομένες και οι συμφωνίες, τόσο με τον Ίζακ Μπόνγκα, όσο και με τον Μπράνκου Μπάντιο.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Γιαμπουσέλε κάνοντας αναφορά στους φίλους της ομάδας: «Ετοιμαστείτε για το show».
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
Get ready for the show #PAOFans 🧸💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/0g5hUlywo0— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 8, 2026
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