Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ετοίμασε ένα βίντεο για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί με κάθε επισημότητα από την Τετάρτη (8/7) τον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί την 4η μεταγραφή των «πρασίνων» αν και έχει ανακοινωθεί μόλις άλλη μία και δη αυτή του Μουστάφα Φαλ. Παρόλα αυτά είναι δεδομένες και οι συμφωνίες, τόσο με τον Ίζακ Μπόνγκα, όσο και με τον Μπράνκου Μπάντιο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Γιαμπουσέλε κάνοντας αναφορά στους φίλους της ομάδας: «Ετοιμαστείτε για το show».