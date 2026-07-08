Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί το depth chart του Παναθηναϊκού μετά και την οριστικοποίηση της απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν το 90% του ρόστερ, ξεκινώντας φυσικά από την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο.

Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την μεταγραφή του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Γάλλο φόργουορντ/σέντερ να αποτελεί το 4ο «χτύπημα» των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Είχε προηγηθεί αρχικά η συμφωνία με τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που ανακοινώθηκε και επίσημα στην Ομπράντοβιτς εποχή. Ακολούθησαν οι μεταγραφές των Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα τις δύο επόμενες ημέρες την άφιξη των δύο παικτών.

Δείτε πώς διαμορφώθηκε το depth chart του Παναθηναϊκού μετά τα τέσσερα νέα πρόσωπα, ενώ εκκρεμεί και η απόκτηση ενός ακόμα παίκτη ο οποίος θα αγωνίζεται στη θέση του point guard.

Το Depth Chart του Παναθηναϊκού