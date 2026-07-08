Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος αποκάλυψε την πρώτη ερώτηση που έκανε ο Γιαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό πριν υπογράψει.

Ειδήσεις, ανακοινώσεις και πολλά θέματα προς συζήτηση είχε η εκδήλωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την παρουσίαση του νέου μεγάλου της χορηγού.

Με εντυπωσιακό τρόπο, οι πρόεδροι της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο μαζί με τη νέα εμφάνιση της ομάδας που έφερε το όνομά του και τον αριθμό του (8).

Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρουσίασης οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αποκάλυψαν ποια ήταν από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε ο Μοντέρο πριν υπογράψει στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

«Από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε είναι εάν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζώκα. Του απαντήσαμε ότι θα είναι, όλα αυτά πριν γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης», ξεκαθάρισε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.