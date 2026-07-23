Ο Εβάν Φουρνιέ αναρωτήθηκε «γιατί με ρωτάτε αν είχα τροχαίο;» και έβαλε τέλος στην φημολογία που είχε αναπτυχθεί.

Με μια παρέμβαση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε τέλος στην ανησυχία του κόσμου του Ολυμπιακού, που αναρωτιόταν αν είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα το προηγούμενο διάστημα. Την ίδια ώρα ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ βρίσκεται στην Ελλάδα από το βράδυ της Τετάρτης (22/7).

Μάλιστα, την απορία αυτή στους φίλους των «ερυθρολεύκων» προκάλεσε μια ανάρτηση του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος σ' ένα μικρό άλμπουμ φωτογραφιών που δημιούργησε είχε και μια εικόνα με μια γρατζουνιά στο αυτοκίνητο, κάτι που έκανε τους φιλάθλους να αναρωτηθούν μήπως είχε κάποιο ατύχημα.

Από τα σχόλια που διάβασε ο Εβάν Φουρνιέ έσπευσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα επιστρατεύοντας το χιούμορ του.

«Εντάξει, γιατί με ρωτάνε όλοι αν είχα τροχαίο;» έγραψε στο «Χ». Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ με αυτό τον τρόπο έκλεισε οριστικά το ζήτημα διώχνοντας κάθε αρνητική σκέψη που υπήρχε, καθώς αποτελούσε κομμάτι του απολογισμού της περσινής σεζόν.

