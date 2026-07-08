Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τα πλάνα που υπάρχουν σχετικά με το ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τον νέο του χορηγό στη φανέλα του και οι κύριοι Αγγελόπουλοι, έκαναν την «αποκάλυψη» της εκτός έδρας φανέλας της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027.

Μετά την είδηση ότι ο Ζαν Μοντέρο, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για 3 χρόνια, οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Η μία είχε να κάνει με το γηπεδικό κομμάτι, με τον Γιώργο Αγγελόπουλου να απαντάει ότι ελπίζουν σε λίγους μήνες, να μπορεί η ομάδα να επιστρέψει στο ΣΕΦ.

Όσα είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού

«Δεν μπορούμε να πούμε χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Ελπίζουμε να γίνουν σύντομα βασικές εργασίες. Ελπίζουμε σε λίγους μήνες να είναι έτοιμη η πρώτη φάση και να μπορεί ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο ΣΕΦ. Γίνονται συζητήσεις. Ακόμη δεν έχουμε κάτι περισσότερο, πιθανότατα τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε».