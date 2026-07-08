Παρουσιάστηκε η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-2027.

Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Ολυμπιακό το μεσημέρι της Τετάρτης (08/07). Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε τον νέο της βασικό χορηγό στη φανέλα, αλλά όχι μόνο αυτό.

Οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι, Γιώργος και Παναγιώτης, παρουσίασαν τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027.

Η κλασική «ερυθρόλευκη» εμφάνιση της ομάδας, η οποία είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή.