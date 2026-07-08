Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού με το συμβόλαιο των δύο πλευρών να γίνεται γνωστό.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως είχε προετοιμάσει εδώ και καιρό το έδαφος για την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, πριν τελικά οι συνθήκες οδηγήσουν τις δύο πλευρές σε συμφωνία λίγους μήνες αργότερα.

Οι «πράσινοι» είχαν βρεθεί κοντά στην απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ/ σέντερ και νωρίτερα τον χειμώνα με τον Γιαμπουσέλε εν τέλει συνεχίζει την καριέρα του στο NBA για λογαριασμό των Μπουλς. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Παναθηναϊκό να κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση μέσα στη σεζόν καταλήγοντας στην περίπτωση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Παρ' όλα αυτά η πόρτα για τον Γιαμπουσέλε δεν έκλεισε ποτέ και βρέθηκε το πρόσφορο έδαφος για να αναζωπυρωθούν οι συζητήσεις με αποτέλεσμα ο Γάλλος να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επιστροφή του στην EuroLeague, αυτή τη φορά με τη φανέλα του τριφυλλιού.

Το συμβόλαιό του

Το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια τριών ετών, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, ενώ πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια φέτος στη EuroLeague. Το συνολικό ποσό της συμφωνίας φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία.

Ωστόσο, το κόστος της μετακίνησης του Γιαμπουσέλε στην Αθήνα δεν σταματά εκεί, καθώς στο deal προστίθεται και η ρήτρα ύψους 650.000 ευρώ προς τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτόν τον τρόπο, το συνολικό οικονομικό κόστος της συμφωνίας για τον Παναθηναϊκό φτάνει τα 12.650.000 ευρώ.

Ο 30χρονος φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς, στους οποίους βρέθηκε από τον Φεβρουάριο μέσω ανταλλαγής με τους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί και στους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Στην τελευταία του σεζόν στο NBA μέτρησε 8,3 πόντους κατά μέσο όρο, επιστρέφοντας πλέον στην Ευρώπη για να πρωταγωνιστήσει ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.