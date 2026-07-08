Από το viral poster-dunk μπροστά στον Λεμπρόν Τζέιμς μέχρι την διαφαινόμενη επιστροφή στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε δεν σταματά να παλεύει και να εκμεταλλεύται κάθε ευκαιρία.

Το φετινό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό είναι αναμφίβολα γεμάτο συγκινήσεις. Οι επιστροφές ανθρώπων που έχουν σημαδέψει τον σύλλογο και τους φιλάθλους όπως αυτές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, του Δημήτρη Διαμαντίδη και του Μάικ Μπατίστ έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφάλειας με τη μεταγραφική ενίσχυση να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη λάμψη σε αυτό που θέλει να χτίσει το τριφύλλι για τη νέα σεζόν.

Η επικείμενη συμφωνία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί τρανό παράδειγμα. Η ιστορία του δεν αποτελείται από μία ευθεία πορεία προς την κορυφή, αλλά είχε τεράστια προσπάθεια, υπομονή και επιμονή για έναν χαρακτήρα που πλάστηκε στα ρινγκ της γαλλικής επαρχείας και δικαιώθηκε μετά το μυθικό κάρφωμα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Όλα ξεκίνησαν στα... ρινγκ

Γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1995 στο Ντρε της Γαλλίας, ο Γκερσόν μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια μεταναστών από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο πατέρας του, επαγγελματίας μποξέρ, είδε στον γιο του τον επόμενο μεγάλο πρωταγωνιστή των ρινγκ. Τον πήρε από κοντά, τον προπόνησε σκληρά θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να του μεταδώσει τη νοοτροπία του μαχητή.

Όμως τα όνειρα που κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους πολλές φορές διαφέρουν από την πραγματική εξέλιξη των πραγμάτων. Το 2012 η ζωή είχε άλλα σχέδια με τον έφηβο τότε Γιαμπουσέλε να βλέπει τον Κόμπι Μπράιαντ να μεγαλουργεί και να τον μαγνητίζει. Μπορεί ο Γάλλος ψηλός να άφησε τα γάντια του μποξ όμως η ευελιξία που απέκτησε σε συνδυασμό με το γεροδεμένο του κορμί βάρους 120 κιλών έδωσε αργότερα στο προπονητικό τιμ των Σέλτικς την έμπνευση να του χαρίσει το παρατσούκλι «The dancing bear». Μια... αρκούδα που χόρευε στο παρκέ.

Το πρώτο σκληρό μάθημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η στιγμή που άλλαξε η μοίρα του

Το ταλέντο του στη Ροάν και τη Ρουέν δεν πέρασε απαρατήρητο με τους Σέλτικς να επενδύουν πάνω του επιλέγοντάς τον στο Νο. 16 του draft του 2016, στην ίδια φουρνιά που η Βοστόνη πήρε τον Τζέιλεν Μπράουν. Όμως, ενώ ο Μπράουν εξελισσόταν σε MVP των τελικών, ο Γιαμπουσέλε βρέθηκε στην άκρη του πάγκου. Σε δύο χρόνια έπαιξε ελάχιστα, με τους Σέλτικς να του ζητούν επίμονα να χάσει βάρος και να βελτιώσει την άμυνά του. «Ήταν σκληρό να φεύγω από τη λίγκα, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Δεν ήθελα απλά να περάσω για δύο χρόνια και να φύγω», εξομολογήθηκε αργότερα ο ίδιος.

Εκείνος, βέβαια, αντί να τα παρατήρησει βρήκε τον τρόπο να επιβιώσει και σιγά-σιγά να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Πρώτος σταθμός ήταν η Κίνα για χάρη των Σανγκάι Σαρκς, μέχρι να έρθει η επιστροφή στην Ευρώπη για λογαριασμό της Βιλερμπάν, ενώ την επόμενη σεζόν έκανε το μεγάλο step-up φορώντας τη φανές της Ρεάλ Μαδρίτης με την οποία κατέκτησε και τη EuroLeague το 2023. Έγινε ένας από τους πιο κυρίαρχους και physical ψηλούς της EuroLeague, κατέκτησε τίτλους και έφτασε μέχρι τον τελικό του 2024 στο Βερολίνο, όπου ηττήθηκε από τον... μελλοντικό του σύλλογο, τον Παναθηναϊκό.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του ίδιου καλοκαιριού ήταν που τον μεταμόρφωσαν σε απόλυτο πρωταγωνιστή, όπου στον μεγάλο τελικό κόντρα στις ΗΠΑ ήρθε το σημείο που έγραψε ιστορία. Το ότι είχε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μπροστά του δεν τον εμπόδισε στιγμή με τον Γιαμπουσέλε να σηκώνεται με όλη του τη δύναμη για να καρφώσει με το εντυπωσιακό poster dunk πάνω στον άνθρωπο που για περισσότερο από μία δεκαετία αποτελεί το πρόσωπο του παγκόσμιου μπάσκετ. Αυτή ήταν ουσιαστικά η στιγμή που όλος ο κόσμος είδε αυτό που ο ίδιος προσπαθούσε να αποδείξει για χρόνια, ότι αξίζει να επιστρέψει στο NBA κι έτσι έγινε.

Λίγες ημέρες αργότερα, το τηλέφωνο που περίμενε χτύπησε. Οι Σίξερς του έδωσαν τη δεύτερη ευκαιρία που τόσο επιθυμούσε την οποία ο ίδιος δεν άφησε ανεκμετάλλευτη. Τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε διετές με τους Νικς και τον Φεβρουάριο του 2026 έγινε ανταλλαγή στους Μπουλς έχοντας ολοκληρώσει μία διετία με αξιοπρεπείς εμφανίσεις στον «μαγικό κόσμο».

Η φιλία με τον Λεσόρ και η γαλλική... αποικία του Παναθηναϊκού

Η διαφαινόμενη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό φέρνει στο Telekom Center μια σπουδαία ιστορία. Ο Γιαμπουσέλε είναι «αδερφός» με τον Ματίας Λεσόρ. Μεγάλωσαν μαζί στις γαλλικές μικρές εθνικές, μοιράστηκαν τα δύο ασημένια ολυμπιακά μετάλλια (Τόκιο και Παρίσι) και διατηρούν μια σχέση βαθιάς εκτίμησης, παρά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί αντίπαλοι σε... κλωτσοπατινάδες (όπως στο περίφημο Ρεάλ - Παρτιζάν το 2023) ή σε τελικούς EuroLeague.

«Ο Ματίας είναι ο άνθρωπός μου, αλλά την Κυριακή θα γίνει πόλεμος», είχε πει ο Γιαμπουσέλε πριν τον τελικό του Βερολίνου.

Μάλιστα οι δυο τους το καλοκαίρι πριν ο 30χρονος Γάλλος επιστρέψει στο NBA είχαν μία πολύ ενδιαφέρουσα στιχομυθία στο «Χ». Ο Ματίας Λεσόρ απάντησε στον συμπατριώτη του: «Άκουσα ότι εγώ, εσύ και ο Κορντινιέ είμαστε free agents του χρόνου», με τον Γιαμπουσέλε να απευθύνεται στον σέντερ του Παναθηναϊκού: «Ίσως πρέπει να πάρουν και τους τρεις μας»!

Τώρα αυτή η φιλία θα μετουσιωθεί και σε συλλογικό επίπεδο όπου μαζί με τον Μουσταφά Φαλ θα δημιουργήσουν μία γαλλική αποικία κάτω από το καλάθι του Τριφυλλιού.