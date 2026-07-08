O Γκερσόν Γιαμπουσέλε είχε μιλήσει για το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη πριν εν τέλει έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία σπουδαία μεταγραφική συμφωνία, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, απέσπασε τη θετική απάντηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος ετοιμάζεται να αφήσει πίσω του το NBA και να επιστρέψει στην EuroLeague. Η απόφασή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο 30χρονος Γάλλος είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα παραμονής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κυρίως λόγω των σημαντικών παροχών που εξασφαλίζει η συλλογική σύμβαση του NBA στους αθλητές. Μιλώντας στο DAZN France, ο Γιαμπουσέλε είχε ξεκαθαρίσει πως βασικός του στόχος ήταν να συνεχίσει την καριέρα του στον «μαγικό κόσμο» του NBA, πριν τελικά αποφασίσει να αποδεχθεί την πρόταση των «πρασίνων» λίγους μήνες αργότερα.

«Δεν ξέρω πού θα υπογράψω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θέλω να μείνω στο NBA. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί πρώτα και αν δεν προκύψει κάτι, τότε θα σκεφτώ την επιστροφή στην Ευρώπη. Αλλά η προτεραιότητά μου είναι το NBA, νιώθω καλά εκεί».