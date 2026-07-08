Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε είχε ξεκαθαρίσει τον λόγο που επέμενε να παραμείνει στο NBA πριν επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός, όπως επιβεβαιώνουν αμερικανικά δημοσιεύματα, κατάφερε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα αφήσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Βέβαια, ο 30χρονος σέντερ είχε αποκαλύψει ότι επιθυμούσε να εξαντλήσει τις πιθανότητες παραμονής στο ΝΒΑ λόγω των προνομίων που παρέχει το κορυφαίο πρωτάθλημα.

«Αν παίξεις τρία χρόνια στο NBA, δικαιούσαι σύνταξη εφ' όρου ζωής. Μετά από τέσσερις σεζόν καλύπτονται ισόβια τα ιατρικά σου έξοδα. Και μετά από πέντε χρόνια η ιατρική κάλυψη επεκτείνεται σε ολόκληρη την οικογένειά σου. Θέλω να φτάσω τις πέντε σεζόν ώστε η οικογένειά μου να έχει αυτή την προστασία για μια ζωή. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η πρώτη του παρουσία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ξεκίνησε το 2016, όταν επιλέχθηκε στο Νο. 21 του Draft από τους Μπόστον Σέλτικς. Αγωνίστηκε σε 74 παιχνίδια σε δύο σεζόν, χωρίς όμως να καθιερωθεί, πριν αποδεσμευτεί το 2019. Ακολούθησε μια μεγάλη διαδρομή στην Κίνα, στη Γαλλία και κυρίως στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους φόργουορντ της EuroLeague.

Η μεγάλη επιστροφή στο NBA ήρθε χάρη στις εμφανίσεις του με τη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Με μέσο όρο 14 πόντους ανά αγώνα και όντας ο δεύτερος σκόρερ των «τρικολόρ» πίσω από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, κέρδισε νέο συμβόλαιο στους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε διετές με τους Νικς και τον Φεβρουάριο του 2026 έγινε ανταλλαγή στους Μπουλς πριν συμφωνήσει να επιστρέψει στη EuroLeague χωρίς εν τέλει να έχει ολοκληρώσει την πέμπτη του σεζόν.