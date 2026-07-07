Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Χόρτον-Τάκερ

Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Χόρτον-Τάκερ

Γιώργος Κούβαρης
Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Χόρτον-Τάκερ
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Παίκτης της Φενέρμπαχτσε και τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την τουρκική ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Φενέρ η οποία και ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Χόρτον-Τάκερ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και ήταν από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Final Four της Αθήνας.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 41 ματς της Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 14.5 βαθμούς στο PIR ανά 23:50 λεπτά συμμετοχής.

     

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