Φενέρμπαχτσε: Ανανέωσε ο Χόρτον-Τάκερ
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Φενέρ η οποία και ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο Χόρτον-Τάκερ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και ήταν από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Final Four της Αθήνας.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 41 ματς της Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 14.5 βαθμούς στο PIR ανά 23:50 λεπτά συμμετοχής.
Talen Horton-Tucker, 2026-27 sezonunda da Fenerbahçe'de! 💛💙@Thortontucker— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 7, 2026
Talen Horton-Tucker, 2026-27 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını giymeye devam edecek.
2025-26 sezonunda takımımızın en önemli skor opsiyonlarından biri olan Amerikalı… pic.twitter.com/1jer0Cd5HS
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