Παίκτης της Φενέρμπαχτσε μέχρι το 2028 θα είναι ο Νικολό Μέλι, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Η Φενέρμπαχτσε ανανέωσε έναν από τους πιο κομβικούς της παίκτες, την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, ήρθε σε συμφωνία με τον Νικολό Μέλι, ο οποίος θα μείνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης μέχρι το 2028.

Την περσινή σεζόν, ο Μέλι είχε μέσο όρο στη regular season της EuroLeague, 6.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ στα playoffs και το Final Four, μέσο όρο 10.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε συνήψε νέα συμφωνία με τον Νικολό Μέλι, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αγωνιστικού πνεύματος και του αισθήματος του “ανήκειν” του συλλόγου μας καθ’ όλη τη διάρκεια που φορούσε τη φανέλα μας, μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28.

Ο Νικολό Μέλι, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δεύτερη κατάκτηση του τίτλου της EuroLeague, ξεχώρισε και στις επιτυχίες της σεζόν 2025-26 χάρη στον αγωνιστικό του χαρακτήρα, που δεν υποχώρησε ούτε για μια στιγμή, και στην αφοσίωσή του στη φανέλα μας με τις ρίγες.

Ο Νικολό Μέλι, ο οποίος με τη φανέλα μας κατά τις σεζόν 2017-18, 2018-19, 2024-25 και 2025-26 κατέκτησε 1 τίτλο Ευρωλίγκας, 3 τίτλους Πρωταθλήματος Τουρκίας, 3 Κύπελλα Τουρκίας και 1 Κύπελλο Προέδρου, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα μας μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28.

Ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να αποδειχθεί ευεργετική τόσο για τον Σύλλογό μας όσο και για τον Νικόλο Μέλι, και ευχόμαστε στον παίκτη μας να ζήσει σεζόν γεμάτες νίκες φορώντας τη κίτρινη και μπλε φανέλα».