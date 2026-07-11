Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μίκαελ Γιάντουνεν μετά από έναν χρόνο.

Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε ακόμη έναν παίκτη του περσινού ρόστερ, καθώς επισημοποίησε την αποχώρηση του Μίκαελ Γιάντουνεν.

Ο 26χρονος Φινλανδός φόργουορντ είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2025 και συνέβαλε στην επιτυχημένη πορεία της τουρκικής ομάδας, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας, το Κύπελλο Τουρκίας και το Super Cup. Στη διάρκεια της παρουσίας του στην EuroLeague, ο Γιάντουνεν αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 18,6 λεπτά συμμετοχής.

Στην ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε ευχαρίστησε τον διεθνή Φινλανδό για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. «Ο Μίκαελ Γιάντουνεν, που εντάχθηκε στην ομάδα μας στις αρχές της σεζόν 2025-26 και συνέβαλε στις επιτυχίες που πετύχαμε την περασμένη χρονιά, αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η τουρκική ομάδα.