Σορτς: Ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια
Την ημέρα που ο Μπράνκου Μπάντιο πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Τι Τζέι Σορτς έκανε το... αντίθετο δρομολόγιο.
Συγκεκριμένα η Βαλένθια ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ για τις δύο επόμενες σεζόν, ο οποίος μετά από έναν χρόνο στο «τριφύλλι» θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.
Ο Σορτς αγωνίστηκε τη σεζόν 2025-26 σε 43 ματς της Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 2.9 ασίστ, 1.3 ριμπάουντ και 1 λάθος ανά 16:06 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 49% στα δίποντα, 29% στα τρίποντα και 72% στις βολές.
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