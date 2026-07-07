Παναθηναϊκός: Τα «κλικς» από την άφιξη του Μπόνγκα στην Αθήνα
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ο μεγάλος νικητής στην υπόθεση μεταγραφής του Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός φόργουορντ που είχε κινήσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, έφτασε στην Αθήνα (07/07) για να υπογράψει με τους «πράσινους».
Ο Μπόνγκα που είχε ξεχωρίσει με τη φανέλα της Παρτίζαν, θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπου ήταν μαζί στην ομάδα του Βελιγραδίου. Ο ίδιος μάλιστα στις πρώτες του δηλώσεις, είπε ότι θέλει την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό.
Ο 26χρονος ήταν χαμογελαστός από την ώρα που εμφανίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και φάνηκε απόλυτα χαρούμενος για την επιλογή του να φορέσει τα «πράσινα».
Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Μπόνγκα
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