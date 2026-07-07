Ο Παναθηναϊκός μετά τη συμφωνία με τον Μάικ Μπατίστ, στην ομάδα επιστρέφει και ο θρύλος του συλλόγου, Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο Παναθηναϊκός μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χτίζει όχι μόνο ένα σπουδαίο ρόστερ, αλλά και ένα εξαιρετικό team γύρω από τον πολύπειρο προπονητή, με ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον σύλλογο. Όπως αναφέρθηκε το πρωί στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet», μετά το deal με τον Μάικ Μπατίστ, στην ομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο Έλληνας θρύλος του συλλόγου, είχε γράψει τη δική του ιστορία, υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς και πλέον οι δυο τους θα συνεργάζονται ξανά, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Έπειτα από 14 χρόνια, ο «3D» θα είναι και πάλι στο σπίτι του, με στόχο από ένα νέο πόστο, να βοηθήσει με τον τρόπο του τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες.