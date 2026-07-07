Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα story στο Instagram και καλωσόρισε στην ομάδα τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, είναι γεγονός. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια και θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε ένα story στο Instagram, σχετικά με την επιστροφή του «3D» στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία και έγραψε: «Καλώς όρισες στο σπίτι».