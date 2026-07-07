Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος καλωσόρισε τον Διαμαντίδη
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα story στο Instagram και καλωσόρισε στην ομάδα τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, είναι γεγονός. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια και θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε ένα story στο Instagram, σχετικά με την επιστροφή του «3D» στην ομάδα.
Συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία και έγραψε: «Καλώς όρισες στο σπίτι».
@Photo credits: eurokinissi
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