Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάιμε Πραντίγια μέχρι το 2031.

O Πέδρο Μαρτίνεθ είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική μετακόμιση από τη Βαλένθια προς τους Μαδριλένους.

Η ομάδα της Μαδρίτης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάιμε Πραντίγια, με τον Ισπανό ψηλό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2031, έρχομενος να δώσει βάθος και ποιότητα στη ρακέτα.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Χάιμε Πραντίγια κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ο πάουερ φόργουορντ, από την Βαλένθια, θα είναι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για τις επόμενες πέντε σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν 2030-2031], αναφέρει η ανακοίνωση των φιναλίστ της Euroleague.

Φέτος στη Euroleague μέτρησε κατά μέσο όρο 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ , 1.9 ασίστ και 9.3 στο σύστημα αξιολόγησης.