Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η είδηση ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ ετοιμάζεται να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι γνωστή εδώ και καιρό, με τον Ισπανό να φεύγει από τη Βαλένθια σαν πρωταθλητής Ισπανίας.

Πλέον είναι και επίσημο, αφού οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Μαρτίνεθ οδήγησε τη Βαλένθια και στο Final Four της Euroleague αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στα playoffs. Ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παράλληλα οι Μαδριλένοι ευχαρίστησαν τον Σέρτζιο Σκαριόλο για την προσφορά του, τον οποίο διαδέχθηκε ο Μαρτίνεθ.

Ο νέος head coach της Ρεάλ λίγες μέρες νωρίτερα παρακίνησε τους φιλάθλους της Βαλένθια να μείνουν ενωμένοι λόγω των αποχωρήσεων πολλών παικτών, όμως τελικά και ο ίδιος αποχώρησε.

Πλέον αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη αποστολή στη Ρεάλ, η οποία τη σεζόν που πέρασε δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο. Στόχος του να επιστρέψει στους τίτλους μια ομάδα που έχει συνηθίσει να σηκώνει τρόπαια και η τελευταία σεζόν δεν τελείωσε καλά.

Η ανακοίνωση

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πέδρο Μαρτίνεθ ήρθαν σε συμφωνία ώστε ο τελευταίος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας μπάσκετ του συλλόγου για τις επόμενες τρεις σεζόν, έως το τέλος της περιόδου 2028–2029»