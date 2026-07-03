Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποτελεί επίσημα παρελθόν από τη Βαλένθια και είναι έτοιμος να κάτσει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε σπουδαία δουλειά στη Βαλένθια, με την οποία κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και να φτάσει μέχρι το Final Four. Πλέον ο έμπειρος προπονητής, θα δοκιμάσει κάτι νέο στην καριέρα του, μιας και επίσημα αποτελεί παρελθόν από τις «νυχτερίδες».

Ο Μαρτίνεθ αναμένεται να κάτσει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

«Ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ άσκησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιό του, η οποία του επέτρεψε να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβασή του με τη Βαλένθια.

Ως αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πλέον μέλος του συλλόγου και θα παραιτηθεί από τη θέση του προπονητή της ανδρικής μας ομάδας. Στις 25 Μαρτίου 2026, ο καταλανός προπονητής είχε επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πέδρο για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δεύτερης θητείας του ως προπονητή της Βαλένθια.

Μετά από μια πρώτη θητεία μεταξύ 2015 και 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας οδήγησε την ομάδα στον τίτλο της Liga Endesa το 2017, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024 για μια δεύτερη θητεία που διήρκεσε και πάλι δύο σεζόν.

Αποχωρεί ως ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της ανδρικής ομάδας της Βαλένθια που κατέκτησε πολλαπλούς τίτλους και ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας, προσθέτοντας δύο ακόμη τρόπαια σε εκείνο το πρώτο πρωτάθλημα της Liga Endesa: τη Supercopa Endesa του 2025 και τον τίτλο της Liga Endesa της περιόδου 2025/26.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Βαλένθια ως ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες (282) και νίκες (207) στην ιστορία του συλλόγου. Κατέχει επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες συμμετοχές τόσο στη Liga Endesa (168) όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (105)».