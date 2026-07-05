Βαλένθια: Ανακοίνωσε τον Οσετκόφσκι
Παίκτης της Βαλένθια είναι πλέον και ο Ντίλαν Οσετκόφσκι.
Η Βαλένθια ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αμερικανό, με τον Οσετκόφσκι να υπογράφει με την Βαλένθια συμβόλαιο για τη σεζόν 2026/27.
Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι, που πριν λίγες ημέρες αποχώρησε από την Παρτίζαν, τη περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 7.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 1 ασίστ κι 1 κλέψιμο ανά 20’04” συμμετοχής σε 35 αναμετρήσεις στην EuroLeague.
Η ανακοίνωση της Βαλένθια για τον Ντίλαν Οσετκόφσκι:
Es momento de ir cerrando artistas confirmados para la temporada 26-27, ¿verdad @RoigArena? 🎸🙌🏻🏀— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 5, 2026
Cas 👉 Dylan Osetkowski, refuerzo para el proyecto taronjahttps://t.co/vrVk49bnmc
Val 👉 https://t.co/Dt2gX7naIz
Eng 👉 https://t.co/bzxa7yscCu pic.twitter.com/WzXMDOwbMD
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