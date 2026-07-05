Βαλένθια: Ανακοίνωσε τον Οσετκόφσκι

Βαλένθια: Ανακοίνωσε τον Οσετκόφσκι

Βαλένθια: Ανακοίνωσε τον Οσετκόφσκι
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Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα αγωνιστεί στη Βαλένθια τη νέα σεζόν, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Παίκτης της Βαλένθια είναι πλέον και ο Ντίλαν Οσετκόφσκι.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αμερικανό, με τον Οσετκόφσκι να υπογράφει με την Βαλένθια συμβόλαιο για τη σεζόν 2026/27.

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι, που πριν λίγες ημέρες αποχώρησε από την Παρτίζαν, τη περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 7.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 1 ασίστ κι 1 κλέψιμο ανά 20’04” συμμετοχής σε 35 αναμετρήσεις στην EuroLeague.

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Η ανακοίνωση της Βαλένθια για τον Ντίλαν Οσετκόφσκι:

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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