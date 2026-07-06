Όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα, ο Ναντίρ Ιφί βρίσκεται στη λίστα της Βαλένθια αναφορικά με τις προσθήκες που θα ήθελε να κάνει η ομάδα για τη νέα σεζόν.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών και αναπροσαρμογής του ρόστερ της, με τον σχεδιασμό για τη σεζόν 2026-27 να περιλαμβάνει ήδη έντονη κινητικότητα σε όλους τους τομείς μετά και την αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ειδικότερα και μετά την απώλεια των Ντε Λαρέα, Μοντέρο και Μπάντιο, αλλά και τις αποφάσεις που οδήγησαν εκτός πλάνων τους Ντάριους Τόμπσον και Λόπεθ-Αροστέγκι, η ομάδα καλείται να καλύψει σημαντικά κενά στο ρόστερ της. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: τέσσερις προσθήκες για να ισορροπήσει η απώλεια ποιότητας και βάθους, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για 14-15 παίκτες στην έναρξη της σεζόν αντί για τους 16 που ολοκλήρωσαν την προηγούμενη.

Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά της EuroLeague αποτελεί βασική δεξαμενή αναζήτησης. Ανάμεσα στους παίκτες που αναμένεται να στελεχώσουν τη Βαλένθια τη νέα χρονιά είναι ο Τζέι Τζέι Σορτς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του «Las Provincias», στη λίστα της Βαλένθια βρίσκεται και ο Ναντίρ Ιφί, ένας από τους πιο εκρηκτικούς σκόρερ της EuroLeague την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Παρί.

Το συμβόλαιό του με τον γαλλικό σύλλογο ισχύει έως το 2028, ωστόσο δεν περιλαμβάνει buy-out για ομάδες της EuroLeague, παρά μόνο για το ΝΒΑ. Αυτό σημαίνει πως κάθε πιθανή μετακίνηση εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαπραγμάτευση με την Παρί. Οι ομάδες που έχουν διερευνήσει την περίπτωσή του εκτιμούν ότι η τιμή για την αποδέσμευσή του μπορεί να φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις συζητήσεις.