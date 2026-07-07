Σάρκα και όστα παίρνει το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού, καθώς μετά την άφιξη του Μπράνκου Μπάντιο, σήμερα το απόγευμα θα αφιχθεί στην Αθήνα ο Ίζακ Μπόνγκα.

Και Μπάντιο και Μπόνγκα! Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με το πόδι πατημένο στο γκάζι στον μεταγραφικό του σχεδιασμό και μετά την άφιξη του Μπράνκου Μπάντιο, σειρά παίρνει άμεσα και ο Ίζακ Μπόνγκα.

Ο Γερμανός φόργουορντ που τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» και θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα αφιχθεί και αυτός σήμερα και συγκεκριμένα στις 16:50 στο «Ελ. Βενιζέλος».

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ίζακ Μπόνγκα θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ανακοινωθεί και η απόκτησή του, πιθανότατα με λίγες ώρες διαφορά από αυτή του Μπράνκου Μπάντιο.

Μετά τις δεδομένες μεταγραφές των Μπάντιο και Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει τις κινήσεις του, ψάχνοντας έναν πλέι-μέικερ και έναν σέντερ.