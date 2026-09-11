Δείτε την ώρα και το κανάλι του αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ για το 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (11/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta) για το 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Για τους «πράσινους» ακολούθησε κανονικά την αποστολή στη Ρόδο ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στα δύο φιλικά με ΑΕΚ (11/09, 20:00) και Σπαρτάκ Σουμπότισα (12/09, 19:00).

Αντίθετα έμεινε στην Αθήνα ο Κώστας Σλούκας ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος και ενδέχεται να δώσει το «παρών» την επόμενη εβδομάδα στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Επίσης δεν υπολογίζονται για τα δύο πρώτα φιλικά οι τραυματίες, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουστάφα Φαλ ενώ δεν ακολούθησε την αποστολή και ο Γιάννης Κουζέλογλου λόγω μυϊκού προβλήματος.

Για την «Ένωση» εκτός είναι οι Ντέρεκ Γουίλιαμς και Λάντερς Νόλεϊ, ενώ την αποστολή ακολούθησε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ACTION 24.