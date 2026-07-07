Παναθηναϊκός: Οριστικό του Μπόνγκα, σήμερα στην Αθήνα για ιατρικά
Ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε νέα εποχή, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάθεται ξανά στον πάγκο της ομάδας. Το τριφύλλι κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και όπως σας είχε γίνει γνωστό από την Κυριακή, τα είχε βρει σε όλα με τον Άιζακ Μπόνγκα.
Παρότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε, το «τριφύλλι» έκανε την καλύτερη δυνατή πρόταση και ο Γερμανός φόργουορντ, θα γίνει κάτοικος Αθήνας.
Ο Γερμανός διεθνής αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί στη συνέχεια από τους πράσινους που βάζουν στη φαρέτρα τους έναν εξαιρετικό παίκτη και στις δύο μεριές του παρκέ.
Την σεζόν που πέρασε, μέτρησε 10 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 0,9 κλεψίματα ανά ματς στη Εuroleague.
To συμβόλαιο του Μπόνγκα
Το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Μπόνγκα, είναι τριετές με τις απολαβές του για αυτά τα χρόνια, να αγγίζουν τα 6.5 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 2.16 εκατ. τον χρόνο.
Σε αυτό το ποσό, δεν υπολογίζονται τα 700 χιλιάδες ευρώ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, που είναι η ρήτρα αποδέσμευσης που έχει ο παίκτης με την Παρτίζαν.
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