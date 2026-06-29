Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρσεν Έντουαρντς, με ένα εντυπωσιακό βιντεάκι.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς είναι επίσημα παίκτης της Ζάλγκιρις. Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε τον Αμερικανό γκαρντ με ένα εντυπωσιακό βιντεάκι που μεταξύ άλλων φαίνεται ένα απόσπασμα από τον διάσημο streamer «Speed», καθώς και μερικές από τις καλύτερες φάσεις του Έντουαρντς. Σημειώνεται πως ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση και το βίντεο της Ζάλγκιρις:

«Η Ζαλγκίρις Κάουνας υπέγραψε τον Κάρσεν Έντουαρντς

Από την επόμενη σεζόν, ο 28χρονος Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος έχει περάσει τις τελευταίες τέσσερις σεζόν στην Ευρωλίγκα και έχει εμπειρία στο NBA, θα υπερασπιστεί την τιμή της Κάουνας Ζαλγκίρις.

Το συμβόλαιο που υπογράφηκε με τον αμυντικό ύψους 180 εκατοστών θα ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2027–2028 σύμφωνα με τον τύπο «1+1».

Ο C. Edwards πέρασε την τελευταία σεζόν με την ομάδα της Μπολόνια Βίρτους, όπου είχε μέσο όρο 17,3 πόντους, 2,3 ασίστ και 11,0 αξιολόγηση αποτελεσματικότητας.

Πριν από αυτό, ο Αμερικανός φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου για δύο σεζόν, και τη σεζόν 2024-2025, με μέσο όρο 20,4 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague και κατατάχθηκε ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος.

Εν τω μεταξύ, τη σεζόν 2022-2023, ο C. Edwards ξεκίνησε την καριέρα του στην Ευρώπη εκπροσωπώντας την ομάδα της Φενέρμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης, και για τρεις σεζόν πριν από αυτήν, με διαλείμματα στην G League, αγωνίστηκε στο NBA League, όπου εκπροσώπησε τις ομάδες των Μπόστον Σέλτικς και των Ντιτρόιτ Πίστονς και έπαιξε συνολικά 75 παιχνίδια, κατά τα οποία σημείωσε 3,7 πόντους.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ζαλγκίρις, Γκεντιμίνας Ναβίκας, μοιράστηκε τις σκέψεις του για την άφιξη του Κ. Έντουαρντς στο Κάουνας.

«Οι συζητήσεις μας εντός της διοίκησης ξεκίνησαν όταν μάθαμε ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα μπορούσε να φύγει. Φυσικά, γνωρίζαμε αυτή την πιθανότητα εδώ και πολύ καιρό, οπότε αρχίσαμε να μιλάμε για ολόκληρη την αμυντική γραμμή, επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε την αποχώρηση του Σ. Φρανσίσκο με έναν παίκτη, οπότε αρχίσαμε να μιλάμε και να οργανώνουμε την αμυντική γραμμή. Στη συνέχεια, ανακαλύψαμε ποια θα έπρεπε να είναι τα προφίλ των δύο παικτών με τους οποίους θέλαμε να αντικαταστήσουμε τον Σιλβέν. Χρησιμοποιήσαμε πολλές αναλύσεις, εξετάσαμε πώς ο Σ. Έντουαρντς ταιριάζει με τους παίκτες που έχουμε ήδη ή με αυτούς που ενδεχομένως θέλουμε να δούμε στην ομάδα μας. Συνειδητοποιήσαμε ότι το προφίλ του είναι κατάλληλο για εμάς, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τον υπογράψουμε», δήλωσε ο Γ. Ναβίκας».