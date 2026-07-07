Αρμάνι Μιλάνο: Ενίσχυση με Τόμπσον
Σημαντική κίνηση για την ενίσχυση στα γκαρντ από την Αρμάνι. Οι Ιταλοί απέκτησαν τον Ντάριους Τόμπσον που έχει μεγάλη εμπειρία από Euroleague και θα βοηθήσει στην περιφέρεια.
Φόρεσε τη φανέλα της Βαλένθια τη σεζόν που πέρασε και είχε 9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 44 ματς. Mαζί της πήρε πρωτάθλημα Ισπανίας και έφτασε στο Final Four της Euroleague.
Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο Ντέβον Χολ επιστρέφει στο Μιλάνο, καθώς έδωσε τα «χέρια» με τον ιταλικό σύλλογο για πολυετή συμφωνία.
NEW FLOOR GENERAL 🫡🏀— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 7, 2026
Welcome to Milano, Darius Thompson 🤍❤️
🇮🇹 | Comunicato ufficiale 👉🏻 https://t.co/DwL95iref6
🇬🇧 | Official statement 👉🏻 https://t.co/rghE4Q800D#ForzaOlimpia pic.twitter.com/5hPShAuVjy
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