Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έστειλε το δικό του μήνυμα στον Τι Τζέι Σορτς, ενόψει Βαλένθια.

Για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ετοιμάζεται ο Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός γκαρντ, μετά από έναν χρόνο παρουσίας στη χώρα μας, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, συμφώνησε με τη Βαλένθια.

Ο Σορτς που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στους τελικούς της Stoiximan GBL, πάει στη Βαλένθια, προκειμένου να είναι ένας από τους παίκτες «κλειδιά» της ομάδας. Οι Ισπανοί ετοιμάζουν ένα νέο πρότζεκτ, μιας και ήδη διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Ο πρώην συμπαίκτης του, Χέιζ-Ντέιβις, έκανε ένα σχόλιο κάτω από το post της ανακοίνωσης του Σορτς, στο Instagram της Βαλένθια. Συγκεκριμένα, ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε: «Να θυμηθείς ποιος είσαι», στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα στήριξης στον Σορτς, σε αυτό το νέο ξεκίνημα.