Ο Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει αναφορικά με τον Τόμας Γουόκαπ πως δεν έχει μπει και δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για τον παίκτη.

Ο Ολυμπιακός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ.

Συγκεκριμένα, η πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν έχει μπει και δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για τον παίκτη με κάποια άλλη ομάδα, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια που τον συνέδεαν με την Ντουμπάι.

Ο Τόμας Γουόκαπ ενδιαφέρει το Ντουμπάι, το οποίο είναι διατεθειμένο να του καταβάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον πείσει, όμως ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη σεζόν 2026 - 2027 και αναμένεται να είναι κανονικά στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ουσιαστικά με αυτή την αντίδραση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τον Γουόκαπ επί του παρόντος, βάζει τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την υπόθεση που σχετίζει τον παίκτη με την Ντουμπάι.

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τον παίκτη στο ρόστερ του και τα επόμενα χρόνια, αλλά και αν τον επιβραβεύσει οικονομικά για όλα όσα έχει προσφέρει (και θα προσφέρει) στον σύλλογο, όμως οι συζητήσεις με την πλευρά του αθλητή δεν έχουν κορυφωθεί ακόμη.