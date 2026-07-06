Ο Τόμας Γουόκαπ είναι στο στόχαστρο της Ντουμπάι, η οποία είναι διατεθειμένη να του προσφέρει ένα μυθικό ποσό, που θα φτάνει τα 3εκ. τον χρόνο!

Η Ντουμπάι έχει στο στόχαστρό της τον Τόμας Γουόκαπ και ετοιμάζεται να δώσει Γη και Ύδωρ στον διεθνή γκαρντ για να τον κάνει δικό της!

Η πλευρά του Τόμας Γουόκαπ έχει δεχθεί κρούση από την Ντουμπάι, η οποία θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της και γνωστοποίησε πως είναι διατεθειμένη να προσφέρει ακόμη και 3 εκατομμύρια τον χρόνο, για συμβόλαιο δύο ή και τριών ετών.

Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί τεράστια αύξηση σε σχέση με το 1,2 εκατ. που έλαβε πέρσι ο Τόμας Γουόκαπ, όμως η κατάσταση δεν είναι στο χέρι ούτε του παίκτη, αλλά ούτε και της Ντουμπάι.

Ο Τόμας Γουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, με τον Ολυμπιακό να μην έχει καμία διάθεση να τον αφήσει να φύγει, ενώ στόχος των Ερυθρολεύκων είναι να κρατήσουν τον παίκτη και για τα επόμενα χρόνια στο ρόστερ, έχοντας ήδη κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις με την πλευρά του προς αυτή την κατεύθυνση.

Μένει να δούμε το πώς θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες η υπόθεση, με τον Ολυμπιακό πάντως να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο επί του παρόντος για το μέλλον του Τόμας Γουόκαπ, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την σεζόν 2026 - 2027.