Γιαννακόπουλος: «Την Τρίτη ο Μπάντιο, την Τετάρτη κάποιος άλλος...»
Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε πως ο Μπράνκου Μπάντιο αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις του την Τρίτη.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανέφερε επίσης πως την Τετάρτη θα περάσεις «κάποιος άλλος» τις ιατρικές εξετάσεις, αφήνοντας υπόνοιες για νέα μεταγραφή στο «στρατόπεδο» των «πρασίνων».
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Έχω να κοιμηθώ από την Πέμπτη. Λοιπόν, άκου, ο Μπάντιο την Τρίτη περνάει ιατρικά και την Τετάρτη περνάει ο κάποιος άλλος».
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