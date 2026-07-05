Γιαννακόπουλος: «Την Τρίτη ο Μπάντιο, την Τετάρτη κάποιος άλλος...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε πότε περνάει ιατρικές εξετάσεις ο Μπάντιο, ενώ άφησε υπόνοιες για ακόμη μία μεταγραφή.

Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε πως ο Μπράνκου Μπάντιο αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις του την Τρίτη.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανέφερε επίσης πως την Τετάρτη θα περάσεις «κάποιος άλλος» τις ιατρικές εξετάσεις, αφήνοντας υπόνοιες για νέα μεταγραφή στο «στρατόπεδο» των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Έχω να κοιμηθώ από την Πέμπτη. Λοιπόν, άκου, ο Μπάντιο την Τρίτη περνάει ιατρικά και την Τετάρτη περνάει ο κάποιος άλλος».