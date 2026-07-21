Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα βρεθούν σε φιλικό τουρνουά στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο.

Το ενδιαφέρον για τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL, αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα συμμετέχουν οι ελληνικές ομάδες, είναι κάτι παραπάνω από τεράστιο.

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η ΑΕΚ, έχουν υψηλές βλέψεις σε EuroLeague και BCL αντίστοιχα, με τις δύο ομάδες της Αθήνας, να συμμετέχουν στο ίδιο φιλικό τουρνουά στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, εκεί όπου θα βρεθούν και οι Παρτίζαν και Εφές.