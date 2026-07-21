Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Φιλικό τουρνουά στη Ρόδο
Το ενδιαφέρον για τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL, αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα συμμετέχουν οι ελληνικές ομάδες, είναι κάτι παραπάνω από τεράστιο.
Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η ΑΕΚ, έχουν υψηλές βλέψεις σε EuroLeague και BCL αντίστοιχα, με τις δύο ομάδες της Αθήνας, να συμμετέχουν στο ίδιο φιλικό τουρνουά στη Ρόδο.
Συγκεκριμένα, οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, εκεί όπου θα βρεθούν και οι Παρτίζαν και Εφές.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.