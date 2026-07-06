Αρμάνι: Αποχαιρέτησε τον Έλις που ετοιμάζεται για Πιτίνο και ΝCAA
Ήταν γνωστό πως ο Κουίν Έλις θα συνεχίσει στο NCAA και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο. Ο παίκτης που εντυπωσίασε με τη φανέλα της Αρμάνι πήρε συμβόλαιο τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων!
Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το ενδιαφέρον που υπήρχε από τα κολέγια της Αμερικής για τον 23χρονο γκαρντ.
Ο Κουίν Έλις σε 35 παιχνίδια με την Αρμάνι στη EuroLeague, είχε μ.ο 8.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι. Οι Ιταλοί τον αποχαιρέτησαν μέσω ανάρτησης και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Στο ιταλικό πρωτάθλημα έπαιξε σε 39 αγώνες με μέσο όρο 21,7 λεπτά, έχοντας 6,2 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 7,5 στο ranking. Στο Super σημείωσε 10,5 πόντους, 4,0 ριμπάουντ και 3,0 ασίστ σε δύο ματς.
Φυσικά οι Ιταλοί ενισχύθηκαν, αφού ανακοίνωσαν τον Ακέλε που έρχεται να δώσει λύσεις στη ρακέτα. Τη σεζόν που τελείωσε έπαιξε στη Βίρτους Μπολόνια και είχε 2.9 πόντους και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο εντός των τειχών.
Thank you, Quinn 🤍❤️— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 6, 2026
Good luck for your next chapter
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🇬🇧 | Official statement 👉🏻 https://t.co/yAVyoQCo0r#ForzaOlimpia pic.twitter.com/hCIjNSgPmM
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