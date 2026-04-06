Το Gazzetta αποκαλύπτει την μάχη που δίνουν δύο από μεγαλύτερα προγράμματα του κολεγιακού πρωταθλήματος για να κάνουν δικό τους τον 23χρονο Βρετανό rookie της Euroleague. Τον συνομήλικο του, Ρόκο Πρκατσιν, στέλνει στο Πεν Στέιτ ο Ραζνάτοβιτς.

Η αλλαγή των κανονισμών στο NCAA σε συνδυασμό με την πλήρη επαγγελματοποίηση των παικτών και τα τεράστια budget που διαθέτουν τα high major πανεπιστήμια, δεν έχουν αλλάξει μόνο την αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν πλήξει τα παιδιά που που βγαίνουν από τα σχολεία.

Αλλά από πέρυσι κι εντεύθεν έχουν ολοένα και αυξανόμενη επιρροή και στους ταλαντούχους Ευρωπαίους παίκτες που έχουν μπει από νεαρή ηλικία στον κόσμο του επαγγελματικού μπάσκετ και αμείβονται με απείρως χαμηλότερους μισθούς απ' αυτούς που εισπράττουν οι συνομήλικοί τους μπασκετμπολίστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ελληνικό μπάσκετ, το ζήσαμε κατά βάση με τον Νεοκλή Αβδάλα, τον Βαγγέλη Ζούγρη, τον Λευτέρη Μαντζούκα, που μετά από μίνιμουμ δύο σεζόν επαγγελματικού μπάσκετ, εκμεταλλεύτηκαν το έξτρα ηλικιακό όριο που έχει δώσει το NCAA (λόγω covid-19) και έφυγαν στην Αμερική, εξασφαλίζοντας απολαβές που θα έβρισκαν πολλά χρόνια αργότερα ή και ποτέ στην Ευρώπη.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ετοιμάζεται τις τελευταίες μέρες να σκάσει μία «βόμβα» (οι συζητήσεις έχουν αρχίσει εδώ και δύο μήνες), που όμοιά της δεν έχει δεχθεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ!

Ο λόγος για τον 23χρονο Βρετανό διεθνή guard της Αρμάνι, Κουίν Έλις, που αν είχε γεννηθεί μετά την 1η Ιουλίου του 2003, θα ήταν στη συζήτηση για το βραβείο του rising star της εφετινής Euroleague (μ.ο. 8,4π., 2,7ρ. & 4,2ασ. με 83,1% βολ., 53,3% διπ. & 37,5% τριπ. σε 33αγ. και 25,4') .

Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του rookie της ιταλικής ομάδας στην διοργάνωση (έχει ετήσιες απολαβές που πλησιάζουν τις 250.000 Ευρώ), κίνησαν το έντονο ενδιαφέρον δύο εκ των μεγαλύτερων πανπιστημιακων προγραμμάτων του κολεγιακού πρωταθλήματος και οι προσφορές που έχουν απλώσει μπροστά, ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι το Λούιβιλ του Βαγγέλη Ζούγρη (προβάλλει ως το φαβορί για την απόκτησή του) και το Ντιούκ, έχουν καταθέσει προτάσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια μικτά ετησίως (δηλαδή περίπου 2,5 καθαρά) και ο γεννημένος στο Σέφιλντ, MVP του εφετινού Κυπελλου Ιταλίας, έχει ήδη ενημερώσει τους Μιλανέζους ότι ετοιμάζεται προς αποχώρηση.

Το εντυπωσιακό έχει να κάνει με την έλλειψη νομικού πλαισίου που να προστατευει τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, που έχουν επενδύσει σε φερέλπιδες παίκτες (όπως η Αρμάνι που απέκτησε πέρυσι τον Έλις, αφότου αναδείχτηκε καλύτερος νέος Ιταλός της λίγκας με την φανέλα της Τρέντο) και η οποία επιτρέπει στους παίκτες να φύγουν χωρίς buy-out (το συμβόλαιο τους απλά «παγώνει» και η ισχύς του επανενεργοποιείται αν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη ή να πάει στο ΝΒΑ) με το πρόσχημα των σπουδών.

Μία αντίστοιχη συμφωνία με σαφώς μικρότερα νούμερα, είναι αυτή που βρίσκεται στα σκαριά μεταξύ του κολεγίου Πεν Στέιτ και του κορυφαίου Σέρβου ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς για τα μάτια του γιου του παλαίμαχου διεθνούς Κροάτη power-forward, Νίκολα Πρκατσιν (το 2008 πέρασε για λίγους μήνες από τον Παναθηναϊκό).

Ο Ρόκο Πρκατσιν θα κλείσει το Νοέμβριο τα 24 του χρόνια και είναι μέλος της Εθνικής ανδρών της Κροατίας. Μετά από μία διετία (2022-2024) στην ACB σε Τζιρόνα και Γκραν Κανάρια, από πέρυσι αγωνίζεται στην Γαλλία για λογαριασμό της Ναντέρ.