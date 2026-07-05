Μοντέρο: Τέλος από τη Βαλένθια, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για Ολυμπιακό
Ο Μοντέρο και η Βαλένθια χώρισαν και επίσημα τους δρόμους τους.
Η Βαλένθια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζαν Μοντέρο, στον οποίο ευχήθηκε καλή τύχη για την συνέχεια της καριέρας του.
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¡Mucha suerte, @jeanmontero03! 🧡
Cas 👉 Jean Montero se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/hYsQ4xaLff
Val 👉 Jean Montero es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/jyMQmSVAws
Eng 👉 Jean Montero parts ways with Valencia Baskethttps://t.co/RZiGxGP0B6 pic.twitter.com/gU5bYpwTbl— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 5, 2026
Ο Ζαν Μοντέρο, όπως σας έχει αποκαλύψει από τις 25/5 το Gazzetta, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα και μεθοδικά, κάνοντας δικό του τον σπουδαίο Δομινικανό γκαρντ, που αποτέλεσε την μεγάλη αποκάλυψη της φετινής EuroLeague.
Ο Μοντέρο έφτασε μάλιστα μέχρι και το Final Four της Αθήνας, έχοντας 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ βρέθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς της ευρωπαϊκής διοργάνωσης μαζί με τους Ελάιτζα Μπράιαντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοβ.
Παράλληλα, ο Μοντέρο αποχωρεί ως πρωταθλητής από τη Βαλένθια, οδηγώντας την στην κατάκτηση του τίτλου στην ACB, με τον Δομινικανό να μετρά 23.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ και 30.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά την διάρκεια των τελικών.
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