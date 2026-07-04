Ομπράντοβιτς για Αταμάν, Ναν, Λεσόρ και Σλούκα: «Οι παίκτες καθορίζουν τι θα παίξεις»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε σε Λεσόρ, Ναν και Σλούκα, αλλά και στον Άταμαν που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.

Ο Zέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague. Εκεί στο session που έκανε μίλησε για τις μόλις 32 μέρες που έχει για να προετοιμάσει τον Παναθηναϊκό και το σκεπτικό που χρειάζονται όλοι στο τριφύλλι.

Για το πώς θα διαχειριστεί τις μόλις 32 ημέρες που χει για να προετοιμάσει τον Παναθηναϊκό: «Ο άταμαν έχει κάποια καλά πλέι στην επίθεση. Θα ρωτήσω τον Σλούκα τι θέλει. Τον Ναν το ίδιο. Ο λεσορ ήταν παίκτης μου στην παρτιζαν. Ξέρει ήδη τα πάντα. Το πρώτο που είναι πώς θα παίξεις άμυνα στο τρανζισιον. Οι ταλαντούχοι παίκτες ξέρουν σχεδόν όλες τις επιθέσεις. Η ομορφιά να έχεις μια επίθεση και να αλλάζεις μικρά πράγματα. Οι παίκτες καθορίζουν το τι θα παίξεις. Δοκιμάζεις πράγματα και βλέπεις πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες. Συγνώμη αλλά στο τέλος της ημέρας, χωρίς αυτούς δεν είμαστε τίποτα».

Για το σκεπτικό που πρέπει να έχουν όλοι μέσα στην ομάδα: «Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ. Όλοι οι προπονητές θα πουν πως είναι χουμε δυσκολη δουλεια. Εχουν μικρή προετοιμασία και παίκτες διαφορετικούς που μετά την προπόνηση κοιτάζουν τα κινητά τους. Πρέπει να επαναλαμβάνεις πράγματα και να είσαι μέλος της ομάδας. Πρεπει να δημιουργείς ατμόσφαιρα στο σταφ, να ξέρεις πώς να μιλάς στα μίντια. Αν βγω έξω είμαι ο προπονητής του ΠΑΟ που βγαίνει έξω, όχι ο ζελικο που βγαίνει έξω. Κάνουμε σοβαρή και δύσκολη δουλειά, αλλά μας αρέσει. Αυτή είναι η ζωή μου».