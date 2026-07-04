Ομπράντοβιτς: «Έχω μεγαλύτερη φωτιά μέσα μου»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξε τα συναισθήματα του για την επιστροφή στον Παναθηναϊκό και αναφέρθηκε στους Μπατίστ και Διαμαντίδη.

Ο Zέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και μίλησε στη Nova για την... φωτιά που έχει μέσα του για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και τους Μπατίστ και Διαμαντίδη. Αναφέρθηκε και στον Μπόνγκα.

Αναλυτικά όσα είπε

Για τους φίλους του Παναθηναϊκού στην παρουσίαση του: «Δεν περίμενα ότι θα έρχονται τόσοι άνθρωποι. Με αγαπούν. Είναι καλό να μιλάμε για το παρελθόν, αλλά είναι σημαντικό το μέλλον».

Για την εμπιστοσύνη και την υπομονή στον Παναθηναϊκό:«Ειναι σημαντικό η εμπιστοσύνη σε όλες τις ομάδες. Ξέρω ότι οι άνθρωποι με εμπιστεύονται. Είναι μια νέα ευκαιρία στην καριέρα μου. Ευγνώμων στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία να επιστρέψω. Χρειάζεται υπομονή».

Για την επιστροφή Μπατίστ: «Μίλησα στον Μάικ και θα είναι εδώ, ξέρει την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι χαρούμενος που θα συνεργαστώ με ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Το πιστεύω πολύ. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος».

Για την φιλοσοφία του και τις επαφές με τους παίκτες του Παναθηναϊκού:«Θα προσαρμόσω την φιλοσοφία μου στην ποιότητα των παικτών. Όχι μόνο τώρα, σε κάθε ομάδα. Δεν είναι εύκολο. Να βοηθήσω τους πάντες να καταλάβουν τη φιλοσοφία μου. Μου αρέσει να μιλάω με τους παίκτες. Συνάντησα κάποιους παίκτες. Μίλησα με τον Σλούκα, είναι αρχηγός της ομάδας. Συνάντησα τον Ναν, τον Χουάντσο, σχεδόν όλους τους Έλληνες παίκτες. θα μιλήσω με όλους ανάλογα και με το πρόγραμμα».

Για τις φήμες για Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ: «Πως να παλέψεις τις φήμες; Τώρα είναι καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οι φήμες. Κάτι πρέπει να γράψουν υποθέτω».

Για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό: «Ήρθα στην ομάδα που αγαπώ πολύ. Ήρθα εδώ. Μίλησα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καταλάβαμε ο ένας τον άλλο. Ήταν εύκολη απόφαση. Έχω μεγαλύτερη φωτιά μέσα μου, για να κάνω αυτή τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».

Για Μπαντιό και Φαλ: «Προφανώς θα έχουμε κάποιους νέους παίκτες. Στην ομάδα υπάρχουν παίκτες με ποιότητα. Να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα με σκληρή δουλειά και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη η Euroleague».

Για τα ντέρμπι με Ολυμπιακό: «Ξέρω την ατμόσφαιρα. Θα συγκεντρωθώ στο μπάσκετ. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που πρέπει να περάσω στον κόσμο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Πρέπει να χαιρόμαστε τα ματς αυτά».

Για το αν θα βρει τον Μπόνγκα στον ΠαναΘηναϊκό: «Ποιος ξέρει; Μπορεί να δω εδώ και τον Μπόνγκα κάποια μέρα, μακάρι».

Για την επιστροφή του Διαμαντίδη: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Ποιος ξέρει αν θα παίξει; Να ρωτήσετε τον Μήτσο».

Για το αν είναι διαφορετικός με τον Ομπράντοβιτς του 2012: «Υπάρχουν κάποιοι πολλοί προπονητές εδώ. Είμαι μεγαλύτερος τώρα (γέλια)».