Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, άξιζε τη EuroLeague»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αποθέωσε τον Ολυμπιακό και έδωσε συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα, για την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με μαγικό τρόπο, καθώς κατέκτησε τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL. Ο Τσάβι Πασκουάλ που βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο Προπονητών της EuroLeague, μίλησε στα κανάλια Novasports και αναφέρθηκε στο επίτευγμα των «ερυθρόλευκων».

Ο Ισπανός προπονητής, έδωσε συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, ενώ ανέφερε ότι η καλύτερη ομάδα, έφτασε και στην κορυφή.

Όσα είπε ο Πασκουάλ

«Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, από την πρώτη μέρα της EuroLeague μέχρι την τελευταία. Αυτός και η Βαλένθια θα έλεγα. Πολλές φορές στο Final Four μπορεί να είσαι η καλύτερη ομάδα και να μην είσαι στη μέρα σου και να χάσεις έναν τίτλο. Ήταν μία ομάδα που έπαιζε πολύ καλή άμυνα, παίζανε οργανωμένα στην επίθεση, πασάρανε την μπάλα και την μοιραζόντουσαν πολύ καλά. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ήταν μία χρονιά που η καλύτερη ομάδα κέρδισε τη EuroLeague».